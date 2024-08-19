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18:37, 19 августа 2024Экономика

В африканской стране разразился скандал вокруг смены руководства Центробанка

ЦБ Ливии возобновил работу, проигнорировав решение властей о смене руководства

Фото: Esam Omran Al-Fetori / Reuters

Центральный банк Ливии в понедельник, 19 августа, возобновил работу, приостановленную накануне в знак протеста против похищения одного из своих высокопоставленных сотрудников. Об этом пишет Bloomberg.

В заявлении регулятора никак не комментируется решение признанного мировым сообществом президентского совета Ливии, который в воскресенье объявил о смене главы ЦБ Садика Аль-Кабира и совета управляющих, объяснив принятые изменения стремлением «обеспечить финансовую и экономическую стабильность». В тот же день ЦБ сообщил о том, что его директор по информационным технологиям Мусаб Маслам был схвачен неизвестными около собственного дома.

Разразившийся вокруг Центробанка скандал — не первый в этой африканской стране, когда чиновники, снятые с должностей, отказываются их покидать, напоминает агентство. Уйдет ли Аль-Кабир и его коллеги, в данный момент неясно. Пока известно, что он встретился с высшим менеджментом ЦБ и обсудил возобновление работы на фоне того, что Маслам был освобожден.

Напряженность в Ливии растет. Базирующийся на востоке страны парламент на прошлой неделе заявил, что выходит из соглашения о прекращении огня 2020 года между конкурирующими правительствами. Под ограничения также попадает работа крупнейшего в стране нефтяного месторождения Sharara. Аналитики отмечают, что дальнейшее развитие событий вокруг регулятора будет зависеть от шагов со стороны депутатов, а также того, будет ли достигнуто какое-то соглашение о едином руководстве ЦБ.

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      Дмитрий Воронин
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