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18:09, 18 августа 2024Мир

Центробанк одной страны Африки приостановил работу из-за похищения сотрудника

Reuters: ЦБ Ливии приостановил работу из-за похищения главы IT-управления

Фото: Ismail Zitouny / Reuters

Центробанк (ЦБ) Ливии приостановил работу в знак протест против похищения одного из своих высокопоставленных сотрудников. Об этом пишет Reuters.

Уточняется, что неизвестные похитили главу IT-управления банка Мусаба Муслама в воскресенье, 18 августа. Представители финансовой организации также отметили, что и другие должностные лица ранее подвергались угрозам.

Между тем на прошлой неделе посол США в Ливии заявил, что попытки силой сменить высшее руководство банка могут привести к потере этой африканской страной доступа к международным финансовым рынкам.

В начале августа на востоке столицы Ливии Триполи произошли столкновения между вооруженными группировками. Участники конфликта использовали легкое и среднее огнестрельное оружие.

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      Алина Черненко
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