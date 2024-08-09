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21:22, 9 августа 2024Мир

В Ливии заявили о произошедших в стране вооруженных столкновениях

РИА Новости: на востоке Триполи произошли столкновения между группировками

Фото: Hazem Ahmed / Reuters

На востоке Триполи произошли столкновения между вооруженными группировками. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в ливийских органах государственной безопасности.

Отмечается, что столкновение произошло в районе Танджура. Участники конфликта использовали легкое и среднее огнестрельное оружие.

Очевидцы столкновения добавили, что одна из группировок захватила штаб другой. Попутно повреждения получили автомобили и магазины.

Ранее перестрелка произошла на пляже в мексиканском Канкуне. Наркоторговцы на гидроциклах обстреляли конкурента, однако вместо него попали в 12-летнего ребенка. Пострадавшего госпитализировали.

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      Евгений Силаев
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