В Ливии заявили о произошедших в стране вооруженных столкновениях

РИА Новости: на востоке Триполи произошли столкновения между группировками

На востоке Триполи произошли столкновения между вооруженными группировками. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в ливийских органах государственной безопасности.

Отмечается, что столкновение произошло в районе Танджура. Участники конфликта использовали легкое и среднее огнестрельное оружие.

Очевидцы столкновения добавили, что одна из группировок захватила штаб другой. Попутно повреждения получили автомобили и магазины.

Ранее перестрелка произошла на пляже в мексиканском Канкуне. Наркоторговцы на гидроциклах обстреляли конкурента, однако вместо него попали в 12-летнего ребенка. Пострадавшего госпитализировали.

