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20:04, 30 июля 2024Путешествия

Наркоторговцы на гидроциклах обстреляли конкурента на пляже и попали в отдыхавшего ребенка

The Mirror: наркоторговцы обстреляли пляж в Мексике и попали в ребенка

Фото: Paola Chiomante / Reuters

Наркоторговцы на гидроциклах обстреляли конкурента на пляже в Канкуне, Мексика, но вместо него попали в 12-летнего ребенка. О нападении сообщает The Mirror.

Уточняется, что двое стрелков подобрались близко к пляжу Караколь со стороны моря и открыли огонь по отдыхавшим людям. Предполагается, что они хотели ранить члена конкурирующей банды, который в тот момент находился на берегу, но в результате пострадал лишь маленький мальчик, лежавший на шезлонге рядом с семьей.

Ребенка срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

Это не первое происшествие, вызванное враждой между бандами в Мексике. Мирные граждане часто оказываются втянуты в перестрелки на улицах. В июне 2024 года более четырех тысяч жителей города на юге страны покинули свои дома и перебрались в экстренно созданный лагерь для нуждающихся. Уточняется, что банды обстреливали и сжигали дома местных.

Ранее сообщалось, что американская туристка не выжила после стычки наркоторговцев на курорте Тулум в Мексике. По словам перепуганных отдыхающих, все произошло так внезапно, что они даже не успели среагировать.

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