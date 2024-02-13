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15:03, 13 февраля 2024Путешествия

Туристка попала в перестрелку наркоторговцев в Мексике и не выжила

AP: американка попала в перестрелку наркоторговцев на курорте Тулум в Мексике

Фото: Alan Ortega / Reuters

Американская туристка не выжила после стычки наркоторговцев на курорте Тулум в Мексике. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Перестрелка произошла в пятницу, 9 февраля, в пляжном клубе «Миа». Как стало известно Daily Mail, 44-летняя Нико Хонарбахш из Калифорнии пришла туда вместе со своими собаками и наблюдала за закатом. Когда иностранка собралась оплатить счет и уйти, раздались выстрелы.

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По словам перепуганных отдыхающих, все произошло так внезапно, что они даже не успели среагировать. Женщину спасти не удалось. В полиции предварительно установили, что американка не имела никакого отношения к конфликту и попала под перекрестный огонь случайно. Кроме нее, на месте происшествия нашли бездыханного мужчину, при нем были кокаин и таблетки. Правоохранителям удалось установить личности подозреваемых в стрельбе, их разыскивают.

Британская туристка поехала в отпуск в Кению и попала в аварию с грузовиком сразу после прилета. Известно, что столкновение произошло, когда женщина ехала из аэропорта в такси вместе с другом. Оба пассажира не выжили.

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      Мария Борисова
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