Туристка поехала в отпуск в Кению и попала в аварию с грузовиком после прилета

Британская туристка поехала в отпуск в Найроби и врезалась в грузовик на машине

Британская туристка поехала в отпуск в столицу Кении, город Найроби, и попала в аварию с участием грузовика сразу после прилета. Об этом сообщает The Star.

Уточняется, что женщину встретил в аэропорту ее друг, вместе с которым она села в такси. По дороге до Найроби легковая машина врезалась в мчавшийся навстречу грузовик. Оба пассажира не смогли выжить, а находившийся за рулем мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Согласно результатам предварительного расследования, водитель такси свернул со своей полосы движения. Именно в этот момент и произошло столкновение.

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