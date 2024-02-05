Турист попал в ДТП в Таиланде и задолжал за лечение 3,1 миллиона рублей

Daily Mail: австралийский турист попал в ДТП на Самуи и получил открытый перелом

Австралийский турист попал в ДТП на острове Самуи, Таиланд, получил открытый перелом ноги и задолжал за лечение 35 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей). Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Уточняется, что 23-летний Томми Кирк приехал на курорт ради тренировок по боевым искусствам. Во время аварии он двигался по проезжей части на мотоцикле с низкой скоростью, однако водитель автомобиля выехал на встречную полосу и сбил его. Из-за сильного столкновения сломанная кость Кирка пронзила кожу. Его доставили в больницу, где врачи сделали все возможное, чтобы спасти ногу пострадавшего.

Позже стало известно, что туристическая медицинская страховка австралийца не покрывает случаи ДТП. В связи с этим родные мужчины организовали сбор средств для его лечения и переправки на родину. В настоящее время им удалось собрать 17 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей).

Ранее отдыхавший на Бали австралийский турист попал в аварию на мотоцикле и был брошен бездыханным на обочине.

