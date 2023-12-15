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16:23, 15 декабря 2023Путешествия

Отдыхавший на Бали турист попал в аварию и был брошен бездыханным на обочине

Daily Mail: австралийский турист на Бали попал в аварию на мотоцикле и не выжил

Фото: Unsplash

Отдыхавший на Бали австралийский турист попал в аварию на мотоцикле и был брошен бездыханным на обочине дороги. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 33-летний Брэдли Семменс ехал по шоссе на юго-восточном побережье индонезийского острова. Он столкнулся еще с одним мотоциклистом, который выехал на встречную полосу. Семменса выбросило на край дороги, он получил травму головы и не смог выжить.

Второй участник ДТП скрылся с места происшествия. Полиция пытается установить его личность.

Ранее другой турист, отдыхавший на Бали с друзьями, попал в аварию на мотоцикле в свой день рождения и провел отпуск без сознания. 30-летний Дэниел Куинн из Сиднея был найден друзьями лежащим вниз лицом на обочине дороги в пяти метрах от своего транспортного средства.

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      Зарина Дзагоева
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