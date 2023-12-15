Отдыхавший на Бали турист попал в аварию и был брошен бездыханным на обочине

Daily Mail: австралийский турист на Бали попал в аварию на мотоцикле и не выжил

Отдыхавший на Бали австралийский турист попал в аварию на мотоцикле и был брошен бездыханным на обочине дороги. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 33-летний Брэдли Семменс ехал по шоссе на юго-восточном побережье индонезийского острова. Он столкнулся еще с одним мотоциклистом, который выехал на встречную полосу. Семменса выбросило на край дороги, он получил травму головы и не смог выжить.

Второй участник ДТП скрылся с места происшествия. Полиция пытается установить его личность.

Ранее другой турист, отдыхавший на Бали с друзьями, попал в аварию на мотоцикле в свой день рождения и провел отпуск без сознания. 30-летний Дэниел Куинн из Сиднея был найден друзьями лежащим вниз лицом на обочине дороги в пяти метрах от своего транспортного средства.