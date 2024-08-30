Глава ЦБ Ливии покинул страну из-за страха за свою жизнь

FT: глава ЦБ аль-Кебир заявил о побеге из Ливии из-за страха за свою жизнь

Глава Центрального банка (ЦБ) Ливии Садик аль-Кебир был вынужден покинуть страну из-за страха за свою жизнь. Об этом он сообщил в беседе с изданием Financial Times.

«Аль-Кебир заявил, что он и другие высокопоставленные сотрудники банка были вынуждены бежать из страны, чтобы защитить свои жизни от возможных нападений вооруженных ополченцев», — сообщает газета, поговорившая с главой ЦБ по телефону.

С момента свержения Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала существовать в качестве единого государства. Сейчас в стране действуют два правительства, которые не признают друг друга — поддерживаемое ООН Правительство национального единства (ПНЕ) под руководством Абдельхамида Дбейбы и Правительство национальной стабильности, поддерживаемое ливийской армией и исполняющим обязанности премьер-министра Ливии Усамой Хаммадом.

Ранее ЦБ Ливии возобновил работу, приостановленную накануне в знак протеста против похищения одного из своих высокопоставленных сотрудников. В заявлении регулятора никак не комментируется решение ПНЕ, который в воскресенье объявил о смене главы ЦБ, объяснив принятые изменения стремлением «обеспечить финансовую и экономическую стабильность».