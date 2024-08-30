Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:43, 30 августа 2024Мир

Глава ЦБ Ливии покинул страну из-за страха за свою жизнь

FT: глава ЦБ аль-Кебир заявил о побеге из Ливии из-за страха за свою жизнь
Садик аль-Кебир

Садик аль-Кебир. Фото: Aidan Lewis / Reuters

Глава Центрального банка (ЦБ) Ливии Садик аль-Кебир был вынужден покинуть страну из-за страха за свою жизнь. Об этом он сообщил в беседе с изданием Financial Times.

«Аль-Кебир заявил, что он и другие высокопоставленные сотрудники банка были вынуждены бежать из страны, чтобы защитить свои жизни от возможных нападений вооруженных ополченцев», — сообщает газета, поговорившая с главой ЦБ по телефону.

С момента свержения Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала существовать в качестве единого государства. Сейчас в стране действуют два правительства, которые не признают друг друга — поддерживаемое ООН Правительство национального единства (ПНЕ) под руководством Абдельхамида Дбейбы и Правительство национальной стабильности, поддерживаемое ливийской армией и исполняющим обязанности премьер-министра Ливии Усамой Хаммадом.

Ранее ЦБ Ливии возобновил работу, приостановленную накануне в знак протеста против похищения одного из своих высокопоставленных сотрудников. В заявлении регулятора никак не комментируется решение ПНЕ, который в воскресенье объявил о смене главы ЦБ, объяснив принятые изменения стремлением «обеспечить финансовую и экономическую стабильность».

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Над Россией за ночь сбили почти 20 беспилотников. ВСУ пытались атаковать аэропорт Калуги

      Трамп обошел Харрис по связанному с Россией вопросу

      Кандидат Харрис в вице-президенты извинился за ложь о своей военной службе

      Военным поставили партию БМП и БМД с защитой от дронов

      Икона рухнула на голову 12-летнего россиянина во время богослужения в храме

      Трамп раскритиковал интервью Харрис и Уолца

      Три редчайшие рыбы обогатили рыбаков

      Медведев объяснил желание Киева вернуть контроль над Донбассом

      Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

      Россиян предупредили о популярных схемах мошенничества со счетчиками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше