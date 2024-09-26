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15:01, 26 сентября 2024Экономика

Саудовская Аравия задумалась об отказе от поддержки высоких цен на нефть

FT: Саудовская Аравия может отступить от цели $100 за баррель и увеличить добычу

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Саудовская Аравия задумалась об отказе от поддержки высокой стоимости нефти — участница ОПЕК+ может отступить от цели по поддержанию цены в районе 100 долларов за баррель и увеличить добычу сырья. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Как отмечают источники издания, ближневосточная страна готова наращивать производство уже с декабря, чтобы не потерять долю на рынке энергоресурсов. Этот план идет вразрез с первоначальными планами Саудовской Аравии — последние два года в рамках ОПЕК+ она сокращала добычу, в то время как рост производства в странах, не являющихся членами картеля, и слабый спрос в Китае способствовали падению цен.

5 сентября возглавляемая Саудовской Аравией и Россией группа экстренно решила отложить восстановление добычи нефти на два месяца. К такому шагу их подтолкнуло сильное снижение цен в последние дни. Однако этот шаг не привел к ожидаемому результату — на следующий день цена на сырье опустилась до новых минимумов.

Аналитики предположили, что ОПЕК+ больше не сможет удерживать цены на нефть на высоком уровне как из-за развития конкурентов, так и из-за внутренних противоречий. Более бедные члены сделки больше не получают от нее выгоды, и уговорить их исполнять квоты все сложнее.

По словам главы глобального отдела нефти в Trafigura Бена Лакока, перспективы баланса спроса и предложения для экспортеров нефти не очень хорошие. В попытках удержать цену ОПЕК+ теряет долю рынка, свободные мощности членов сделки простаивают, но выгоды за счет высокой стоимости сырья они не получают.

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      Вячеслав Агапов
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