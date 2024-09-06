Цены на нефть рухнули до минимума более чем за год

Цена на нефть Brent впервые с 28 июня 2023 года упала ниже $72 за баррель

В ходе торгов в пятницу, 6 сентября, стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent упала до 71,34 доллара за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ниже 72 долларов цена рухнула впервые с 28 июня 2023 года. По состоянию на 18:10 по московскому времени, несмотря на небольшую коррекцию, она остается ниже этой отметки.

Стоимость нефти WTI упала до 68 долларов за баррель. Оба сорта потеряли более процента за сутки. За последние два месяца Brent подешевел более чем на 15 долларов.

Мировые цены на нефть падают на фоне проблем в китайской экономике, снижения угрозы большого конфликта на Ближнем Востоке, а также возможного увеличения добычи в ряде стран ОПЕК+.

Ранее сообщалось, что средняя цена основного российского экспортного сорта нефти Urals в августе сократилась до 70,27 доллара, что на 4,7 процента ниже, чем годом ранее. На этом фоне нефтегазовые доходы снизились более чем на четверть по сравнению с июлем.