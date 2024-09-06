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14:07, 6 сентября 2024Экономика

Российская нефть подешевела

Российская нефть марки Urals подешевела в августе на 4,7 %

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Средняя цена отечественной нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, год к году снизилась в августе на 4,7 процента — с 73,73 до 70,27 доллара за баррель. Об этом со ссылкой на данные Минэкономразвития сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в месячном выражении, к июлю 2024-го, российские углеводороды подешевели еще сильнее, на 5,1 процента.

Указанная динамика фиксируется на фоне резкого падения стоимости контракта на поставку эталонной североморской марки нефти Brent, опустившейся 4 сентября до минимальных с декабря 2023 года значений.

Ранее стало известно, что в январе-августе текущего года нефтегазовые доходы федерального бюджета, по предварительной оценке, увеличились на 56,2 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 7,555 триллиона рублей. При этом динамика поступлений от экспорта нефти в РФ в последние месяцы складывается неравномерно. Так, в мае показатель, по данным Bloomberg, вырос в полтора раза, в июне нефтяные доходы РФ снизились даже с учетом удорожания Urals, а в июле снова была зафиксирована положительная динамика.

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      Дмитрий Воронин
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