Нефтегазовые доходы России взлетели

Минфин: нефтегазовые доходы России выросли на 56,2 процента в январе-августе

В январе-августе 2024 года нефтегазовые доходы федерального бюджета, по предварительной оценке, увеличились на 56,2 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 7,555 триллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В ведомстве связали подобную динамику в первую очередь с ростом стоимости российской нефти. На этом фоне поступления нефтегазовых доходов в госказну сложилось на уровне, превышающем их базовый размер. В Минфине также спрогнозировали сохранение положительной тенденции в ближайшие несколько месяцев «в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития».

За отчетный период резко выросли и ненефтегазовые доходы российского бюджета. По итогам первых восьми месяцев показатель увеличился на 27,3 процента в годовом выражении и достиг отметки в 15,473 триллиона рублей. Как подчеркнули в Минфине, вкупе с ростом поступления оборотных налогов подобная динамика формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов.

Что касается суммарных объемов доходов российского бюджета, то в январе-августе они сложились на уровне в 23,029 триллиона рублей. Годовой прирост составил 35,5 процента. За отчетный период подавляющая часть доходов федбюджета пришлась на ненефтегазовые сектора российской экономики, резюмировали в Минфине.