Ненефтегазовые доходы России резко выросли

Минфин: ненефтегазовые доходы России выросли на 27,3 % в январе-августе

По итогам первых восьми месяцев 2024 года ненефтегазовые доходы России, по предварительной оценке, выросли на 27,3 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 15,473 триллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов (Минфина) РФ.

За это время, уточнили в ведомстве, суммарные поступления оборотных налогов, включая НДС, увеличились на 15,5 процента год к году и превысили плановый уровень. Это обстоятельство, отметили в Минфине, формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов.

В ведомстве добавили, что к настоящему времени можно говорить о превышении динамики, заложенной при формировании федерального закона о бюджете. Об этом свидетельствует объем налоговых поступлений в госказну со стороны крупнейших представителей ненефтегазовых отраслей российской экономики, заключили в Минфине.

Ранее директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов заявил, что по итогам 2024 года объем ненефтегазовых доходов федерального бюджета может достичь 12,5 процента ВВП страны. Этот показатель в случае реализации подобного сценарии окажется выше, чем было запланировано законом о бюджете. По итогам 2023 года ненефтегазовые доходы РФ составили около 20,3 триллиона рублей.