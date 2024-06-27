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17:07, 27 июня 2024Экономика

В России оценили ненефтегазовые доходы бюджета

Аналитик Куликов: ненефтегазовые доходы бюджета РФ могут составить 12,5 % ВВП

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Объем ненефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в 2024 году может достичь 12,5 процента ВВП страны. Об этом со ссылкой на директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова сообщает ТАСС.

Согласно оценке аналитика, корректировка показателей бюджета, предусматривающая увеличение расходов на 522 миллиарда рублей и повышение уровня дефицита бюджета до 2,12 триллиона, существенно на ВВП не повлияет.

Ранее в Минфине России рассказали об ожидании, что в 2024 году ненефтегазовые доходы страны окажутся выше, чем было запланировано законом о бюджете. По словам замглавы ведомства Владимира Колычева, приводить конкретные цифры пока преждевременно, но у кабмина есть возможность, согласно бюджетному правилу, при росте таких доходов увеличить расходы.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в 2023 году составили примерно 20,3 триллиона рублей, увеличившись на 25 процентов. В первые пять месяцев текущего года показатель стал больше на 34,1 процента (9,34 триллиона рублей). При этом общие темпы роста доходов российского бюджета оказались еще более высокими, составив 45,5 процента.

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