Госдума согласилась с повышением дефицита бюджета

Госдума утвердила в первом чтении поправки в бюджет на 2024 год

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в федеральный бюджет на 2024 год, сообщает «Интерфакс». Соответствующий законопроект был внесен правительством 3 июня.

В документе общий объем доходов федерального бюджета снижается на 2,8 миллиарда рублей, до 35,063 триллиона, а расходы увеличиваются на 522 миллиарда рублей, до 37,183 триллиона. Таким образом, дефицит повышается до 2,12 триллиона рублей (1,1 процент ВВП).

Практически полное сохранение доходов обеспечивается за счет большего, чем предполагалось ранее, объема ненефтегазовых доходов — 24,077 триллиона рублей (плюс 516,2 миллиарда). В то же время нефтегазовые доходы упадут на 519 миллиардов, до 10,985 триллиона рублей.

В том числе в законопроекте учтены доходы, ранее не ожидавшиеся, в общей сложности они составляют 173,1 миллиарда рублей. Среди них 105,3 миллиарда приходится на доходы от перечисления прибыли Банка России по итогам 2023 года, еще 51,6 миллиарда — на прочие неналоговые доходы в части компенсационного платежа (связан с соглашениями о разделе продукции). Также 5,1 миллиарда рублей принесет налог на сверхприбыль.

В июне Федеральное казначейство сообщило, что дефицит бюджета в период с января по апрель составил 3 триллиона 962 миллиарда 800 миллионов рублей. Эти данные в несколько раз расходятся с оценкой Минфина недельной давности — 983 миллиарда рублей за пять месяцев.