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14:42, 5 июня 2024Экономика

Дефицит федерального бюджета оценили

Дефицит федерального бюджета дошел почти до четырех триллионов рублей

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В России дефицит федерального бюджета в период с января по апрель 2024 года вырос до 3 триллионов 962,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Федерального казначейства РФ. Доходы составили 8 триллионов 866,8 миллиарда рублей, а расходы 12 триллионов 829,5 миллиарда рублей. Отмечается, что до этого министерство финансов прогнозировало дефицит в 1,484 триллиона рублей.

Консолидированный бюджет РФ в январе-апреле 2024 года, по предварительной оценке, исполнили с дефицитом 4 триллиона 81,3 миллиарда рублей. В январе-апреле 2023 года этот показатель составлял 1 триллион 734 миллиарда рублей. За четыре месяца 2024 года в консолидированный бюджет поступили 17 триллионов 954 миллиарда рублей доходов. Расходы оцениваются в сумму 22 триллиона 35,3 миллиарда рублей.

Ранее Минфин спрогнозировал, что дополнительные нефтегазовые доходы российского бюджета в июне 2024 года составят 140,7 миллиарда рублей. В мае же российский бюджет недополучил 69,6 миллиарда рублей нефтегазовых доходов.

По прогнозам, дополнительные доходы федерального бюджета России от предлагаемых Минфином налоговых изменений в 2025-2030 годах могут составить 17,8 триллиона рублей. Возможно, что самыми значительными станут поступления от обновленного налога на прибыль компаний — 11,1 триллиона рублей.

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