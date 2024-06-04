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10:00, 4 июня 2024Экономика

Выгоду российского бюджета от налоговых изменений подсчитали

РИА Новости: бюджет РФ может получить 17,8 трлн рублей от налоговых изменений

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Дополнительные доходы федерального бюджета России от предлагаемых Министерством финансов (Минфином) налоговых изменений в 2025-2030 годах могут составить около 17,8 триллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

В список инициатив Минфина попали пятиступенчатая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), повышение ставки на прибыль организаций в 25 процентов и другие. Самыми большими в случае одобрения налоговых изменений, как ожидается, станут поступления от обновленного налога на прибыль компаний — 11,1 триллиона рублей.

На втором месте, согласно подсчетам, окажутся допсборы от введения дифференцированных налоговых ставок НДФЛ. Выгода федерального бюджета в этом случае составит 3,1 триллиона рублей. Далее идут доходы от изменений в сфере упрощенной системы налогообложения — порядка 2,5 триллиона рублей.

В Минфине ожидают, что дополнительные доходы федерального бюджета в результате налоговых изменений составят 2,6 триллиона рублей в 2025 году. В период с 2026-го по 2030-й средний размер ежегодной выгоды госказны от фискальных новаций, согласно ожиданиям ведомства, окажется на уровне около 3 триллионов рублей.

Предлагаемая Минфином пятиступенчатая шкала НДФЛ подразумевает сохранение ставки налога на уровне 13 процентов для физических лиц с ежегодными доходами до 2,4 миллиона рублей. Оклады свыше этой суммы, согласно инициативе ведомства, будут облагаться более высокими сборами. Так, для граждан с ежегодными доходами до 5 миллионов рублей предложили установить ставку в 15 процентов, до 20 миллионов — в 18 процентов, до 50 миллионов — в 20 процентов, а свыше 50 миллионов — в 22 процента.

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