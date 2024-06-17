Комитет Госдумы одобрил увеличение дефицита бюджета

Комитет Госдумы поддержал поправки об увеличении дефицита федерального бюджета

Члены комитета Госдумы по бюджету и налогам поддержали поправки в закон о бюджете России на 2024-2026 годы, в рамках которых предложено увеличить дефицит федерального бюджета на 524,7 миллиарда рублей, до 2,12 триллиона, сообщает ТАСС.

Правительственный законопроект внесен в нижнюю палату парламента 3 июня. Дефицит бюджета достигается за счет сокращения доходов на 2,8 миллиарда рублей, до 35 триллионов, а также роста расходов на 522 миллиарда рублей, до 37,18 триллиона.

Новая редакция предусматривает, что нефтегазовые доходы сократятся на 519 миллиардов рублей, до 10,98 триллиона, а ненефтегазовые вырастут на 516,2 миллиарда, до 24 триллионов рублей.

Изменение первой статьи связано с пересмотренным в сторону понижения прогнозом поступлений по налогу на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородов, по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ, от экспортных пошлин на углеводородное сырье и с увеличением возмещения акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку.

Обновленные параметры бюджета учитывают новый прогноз ВВП в этом году (191,437 триллиона рублей) и инфляцию в 5,1 процента, что выше ожиданий Банка России. Госдума рассчитывает рассмотреть законопроект в первом чтении на заседании 20 июня.

В июне Федеральное казначейство сообщило, что дефицит федерального бюджета в период с января по апрель 2024 года составил 3 триллиона 962 миллиарда 800 миллионов рублей. Эти данные в несколько раз расходятся с оценкой министерства финансов (983 миллиарда рублей за пять месяцев).