Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:48, 17 июня 2024Экономика

Комитет Госдумы одобрил увеличение дефицита бюджета

Комитет Госдумы поддержал поправки об увеличении дефицита федерального бюджета

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Члены комитета Госдумы по бюджету и налогам поддержали поправки в закон о бюджете России на 2024-2026 годы, в рамках которых предложено увеличить дефицит федерального бюджета на 524,7 миллиарда рублей, до 2,12 триллиона, сообщает ТАСС.

Правительственный законопроект внесен в нижнюю палату парламента 3 июня. Дефицит бюджета достигается за счет сокращения доходов на 2,8 миллиарда рублей, до 35 триллионов, а также роста расходов на 522 миллиарда рублей, до 37,18 триллиона.

Новая редакция предусматривает, что нефтегазовые доходы сократятся на 519 миллиардов рублей, до 10,98 триллиона, а ненефтегазовые вырастут на 516,2 миллиарда, до 24 триллионов рублей.

Изменение первой статьи связано с пересмотренным в сторону понижения прогнозом поступлений по налогу на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородов, по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ, от экспортных пошлин на углеводородное сырье и с увеличением возмещения акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку.

Обновленные параметры бюджета учитывают новый прогноз ВВП в этом году (191,437 триллиона рублей) и инфляцию в 5,1 процента, что выше ожиданий Банка России. Госдума рассчитывает рассмотреть законопроект в первом чтении на заседании 20 июня.

В июне Федеральное казначейство сообщило, что дефицит федерального бюджета в период с января по апрель 2024 года составил 3 триллиона 962 миллиарда 800 миллионов рублей. Эти данные в несколько раз расходятся с оценкой министерства финансов (983 миллиарда рублей за пять месяцев).

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В Чехии произошел взрыв на военном полигоне

      Комитет Госдумы одобрил законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

      Подмосковье начало догонять столицу по цене квартир

      Главреда издания «Важные истории» Анина заочно арестовали в России за фейки

      В России предложили ужесточить условия перепродажи автомобилей

      Главного налогового инспектора Москвы отправили под домашний арест за взятки

      Главком ВСУ заявил о наступлении России на всем восточном участке фронта

      Перечислены бесполезные при сборке ПК компоненты

      В России назвали главный итог швейцарской конференции по Украине

      Губернатор раскрыл последствия массированной атаки дронов ВСУ на Липецкую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше