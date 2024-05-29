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16:10, 29 мая 2024Экономика

Минфин спрогнозировал ненефтегазовые доходы выше запланированных бюджетом

Минфин допустил увеличение расходов на фоне роста ненефтегазовых доходов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Минфин России ожидает, что в 2024 году ненефтегазовые доходы страны окажутся выше, чем было запланировано законом о бюджете. Об этом заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что с начала года российская экономика растет более динамично, и на этом фоне доходная база также увеличивается. «Правительство в лице Минэкономразвития меняло прогноз на этот год, и при расчете доходов учтем этот измененный прогноз. Это означает более высокие ненефтегазовые доходы», — допустил замглавы ведомства.

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Колычев подчеркнул, что пока преждевременно говорить о каких-то конкретных цифрах. Тем не менее у кабмина есть возможность, согласно бюджетному правилу, при росте ненефтегазовых доходов увеличить расходы. «В расходной части это в основном касается мер, касающихся реализации послания президента», — отметил он.

По итогам 2023 года ненефтегазовые доходы российского федерального бюджета выросли на 25 процентов. Подобная динамика свидетельствует о снижении сырьевой зависимости национальной экономики, заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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