Мишустин заявил о снижении сырьевой зависимости России

Мишустин: ненефтегазовые доходы федерального бюджета выросли на 25 %

По итогам 2023 года ненефтегазовые доходы российского федерального бюджета выросли на четверть (на 25 процентов). Подобная динамика свидетельствует о снижении сырьевой зависимости национальной экономики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

Снижение такой зависимости он назвал «самым важным» фактором для развития российской экономики. «Экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта», — резюмировал премьер-министр в ходе выступления в Госдуме.

На этом фоне суммарные доходы федерального бюджета по итогам 2023 года выросли почти на пять процентов в сравнении с показателем 2022-го. За 12 месяцев показатель превысил отметку в 29 триллионов рублей.

Ранее премьер-министр заявил о заметном росте стразовых пенсий в России. По итогам 2023 года их размер увеличился на 15 процентов в сравнении с уровнем 2022-го. Кроме того, с 1 апреля 2024-го в стране проиндексировали социальные пенсии на 7,5 процента.