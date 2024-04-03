Мишустин заявил о заметном росте пенсий россиян

Мишустин: страховые пенсии россиян выросли на 15 процентов в 2023 году

По итогам 2023 года страховые пенсии россиян выросли в общей сложности на 15 процентов в сравнении с показателем 2022-го. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Подобный прирост, как уточнил премьер, стал возможен за счет плановой и ранее проведенной дополнительной индексации. Схожая динамика будет наблюдаться в стране и в этом году, заверил Мишустин. «Проиндексировали пенсии, выплаты и пособия», — резюмировал он в ходе выступления в Госдуме.

Мишустин также добавил, что в 2023 году заметный рост продемонстрировал и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). За 12 месяцев показатель увеличился в обшей сложности на 18 процентов. Подобные темпы, пояснил премьер, в итоге опередили инфляцию в стране.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2024 года социальные пенсии в России проиндексируют на 7,5 процента. Повышение выплат затронет отдельные категории граждан, включая участников Великой Отечественной войны и пострадавших при техногенных катастрофах. В то же время старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок уточнил, что повышений соцпенсий не коснется представителей силовых ведомств и работающих пенсионеров.