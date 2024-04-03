Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:37, 3 апреля 2024Экономика

Мишустин заявил о заметном росте пенсий россиян

Мишустин: страховые пенсии россиян выросли на 15 процентов в 2023 году
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам 2023 года страховые пенсии россиян выросли в общей сложности на 15 процентов в сравнении с показателем 2022-го. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Подобный прирост, как уточнил премьер, стал возможен за счет плановой и ранее проведенной дополнительной индексации. Схожая динамика будет наблюдаться в стране и в этом году, заверил Мишустин. «Проиндексировали пенсии, выплаты и пособия», — резюмировал он в ходе выступления в Госдуме.

Мишустин также добавил, что в 2023 году заметный рост продемонстрировал и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). За 12 месяцев показатель увеличился в обшей сложности на 18 процентов. Подобные темпы, пояснил премьер, в итоге опередили инфляцию в стране.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2024 года социальные пенсии в России проиндексируют на 7,5 процента. Повышение выплат затронет отдельные категории граждан, включая участников Великой Отечественной войны и пострадавших при техногенных катастрофах. В то же время старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок уточнил, что повышений соцпенсий не коснется представителей силовых ведомств и работающих пенсионеров.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В украинских дронах нашли скрытые радиомаяки. С их помощью ВСУ определяют позиции российских военных

      Мишустин рассказал о росте экономики России

      Россияне захотели снять детей с самокатов

      В США назвали восстановленный Ан-124 ценным приобретением

      Польша отказалась поддержать кандидатуру фаворита на пост генсека НАТО

      Двое мужчин украли у россиянки сумку с семью миллионами рублей и попали на видео

      Украинца осудили за запуск фейерверка

      На Западе признали семикратное превосходство России в снарядах над Украиной

      Рудковская рассказала о люксовом шопинге во время санкций

      В Каховке ситуация оказалась на грани критической из-за обстрелов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше