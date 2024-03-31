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02:39, 31 марта 2024Экономика

Россиянам рассказали о важном нюансе повышения пенсий с 1 апреля

Экономист Ляшок: прибавку к пенсии с 1 апреля не получат работающие пенсионеры
СюжетПовышение пенсий:

Фото: NIKOLAY GYNGAZOV / Globallookpress.com

С 1 апреля прибавку к пенсии не получат представители силовых ведомств и работающие пенсионеры. Об этом заявил старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок, пишет РИА Новости.

«С учетом индексации социальных пенсий, размеры выплат увеличатся для большинства категорий пенсионеров. Одним из исключений являются пенсии военным и другим представителям силовых ведомств, а также госслужащим», — уточнил он.

По словам экономиста, для этих категорий индексация пенсий происходит одновременно с индексацией зарплат. Последнее повышение заработных плат силовиков и военных было в октябре 2023 года. Исключением стал ряд категорий: президент, премьер-министр, зампредседателя Совбеза, руководители министерств и ведомств, резюмировал Ляшок.

В начале марта сообщалось, что социальные пенсии в России будут проиндексированы с апреля на 7,5 процента. Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума за прошедший год. Социальные пенсии индексируются раз в год — 1 апреля.

Кроме того, стало известно, что Совфед одобрил закон, устанавливающий повышенную фиксированную доплату для прабабушек и прадедушек, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки.

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      Марина Совина
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