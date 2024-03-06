В России вырастут пенсии у прабабушек

Совфед одобрил закон о доплате к пенсии для прабабушек и прадедушек с правнуками

В России у некоторых пенсионеров вырастут пенсии — Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий повышенную фиксированную доплату для прабабушек и прадедушек, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки. Об этом говорится в публикации на сайте верхней палаты парламента.

Повышенная выплата к страховым пенсиям по старости или по инвалидности положена в том случае, если у правнуков нет трудоспособных родителей, и их опекунами выступают прабабушка или прадедушка. По закону иждивенцами признаются члены семьи умершего кормильца, находившиеся на его полном содержании или получавшие от него помощь, которая была основным источником средств.

Речь идет о правнуках до 18 лет, а также о совершеннолетних обучающихся по очной форме (в том числе за границей) или завершивших обучение (до 1 сентября года выпуска). При этом обучающиеся члены семьи умершего кормильца признаются нетрудоспособными до конца срока обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет. Ограничений по возрасту нет, если такие лица стали инвалидами до совершеннолетия.

С 1 января 2023 года размер фиксированной выплаты к пенсиям составляет 7 567,33 рубля. По словам одного из авторов инициативы, первого замглавы комитета Госдумы по экономполитике Надежды Школкиной, прабабушки и прадедушки-опекуны будут дополнительно получать по 2 638 рублей на правнука.

Ранее в Госдуме предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет. «Очевидно, что граждане, внесшие свой значительный трудовой вклад в социальное и экономическое развитие страны в виде более 30 лет страхового стажа, должны обладать возможностью обеспечить себе достойную жизнь», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.