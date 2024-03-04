В России предложили платить пенсию в два прожиточных минимума ряду граждан

В ГД предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет

В Госдуме предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет. Текст законопроекта направлен для заключения в правительство. Текст законопроекта направлен для заключения в правительство и имеется в распоряжении ТАСС.

«Очевидно, что граждане, внесшие свой значительный трудовой вклад в социальное и экономическое развитие страны в виде более 30 лет страхового стажа, должны обладать возможностью обеспечить себе достойную жизнь», — сказано в пояснительной записке к проекту.

Авторы также предлагают, чтобы конкретные правила осуществления соцдоплаты к страховой пенсии по старости, а также порядок пересмотра ее размера и индексации устанавливались приказом Минтруда и социальной защиты России. Величина прожиточного минимума для пенсионеров установлена на 2024 год в размере 13 290 рублей.

В пояснительной записке к проекту также сказано, что россияне «имеют полное право на заслуженных отдых в старости». Кроме этого, «гарантия повышенной пенсии в размере двойной величины прожиточного минимума сделает их жизнь более комфортной и качественной», уточнил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2024 года неработающим россиянам пенсионного возраста увеличат выплаты на 7,5 процента. После индексации размер страховой части пенсии нетрудоустроенных граждан вырастет на 1572 рубля.

Помимо этого, фиксированная надбавка к страховой пенсии увеличилась на 7,5 процента с первого января и составила 8134,9 рубля (до индексации ее размер составлял 7567,3 рубля).

