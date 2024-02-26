Пенсионные выплаты некоторых россиян вырастут весной

«Известия»: пенсионные выплаты некоторых россиян вырастут на 7,5 % с 1 марта

С 1 марта 2024 года неработающим россиянам пенсионного возраста увеличат выплаты на 7,5 процента. Соответствующий закон (ФЗ номер 540 от 27.11.2023) в ноябре 2023 года одобрил президент РФ Владимир Путин, сообщают «Известия».

После индексации размер страховой части пенсии нетрудоустроенных граждан вырастет на 1572 рубля. Тогда средний размер пенсии для этой категории россиян весной составит 22 605 рублей, а средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1631 рубль — до 23 449 рублей.

Фиксированная надбавка к страховой пенсии увеличилась на 7,5 процента с первого января и составила 8134,9 рубля (до индексации ее размер составлял 7567,3 рубля).

Изменения коснутся более 32,6 миллиона неработающих пенсионеров, в том числе военных, получающих и пенсионное обеспечение, и страховые выплаты по старости. Перерасчет выплат будет произведен автоматически без участия со стороны граждан.

Также пенсии увеличатся у россиян старше 80 лет и граждан с инвалидностью I группы. В марте 2024 года пенсионерам, которым в феврале исполнилось 80 лет (надбавка назначается в месяц, на который выпадает день рождения, а получить ее можно со следующего месяца), перечислят двойную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, она составит 16 269,76 рубля.

Инвалидам I группы полагается увеличенная вдвое фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности. Если гражданин попадает в обе категории (достиг возраста 80 лет и имеет инвалидность I группы), он будет получать доплату только по одной из них.

Ранее правительство России поддержало законопроект о дополнительных выплатах детям с инвалидностью, потерявшим родителя в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Они смогут получать сразу две пенсии: по потере кормильца и социальную пенсию по инвалидности.