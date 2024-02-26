Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
13:26, 26 февраля 2024Экономика

Правительство поддержало идею о выплатах для одной категории россиян

Потерявшие на СВО родителя дети-инвалиды смогут получать по две пенсии

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Правительство России поддержало законопроект о дополнительных выплатах детям с инвалидностью, потерявшим родителя в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. О дополнительной пенсии для этой категории граждан пишет ТАСС.

Согласно законопроекту, дети-инвалиды смогут претендовать на получение сразу двух пенсий в случае, если их родитель проходил военную службу или служил в добровольческом формировании. Речь идет о пенсии по потере кормильца и социальной пенсии по инвалидности.

«Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе. Правительство Российской Федерации идею поддерживает с учетом указанного замечания», — говорится в проекте отзыва кабмина.

Ранее в Екатеринбурге бывшая жена участника специальной военной операции потребовала отменить развод с бывшим мужем. Горожанка рассчитывает получить выплаты, положенные вдовам не вернувшихся из зоны боевых действий бойцов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Германия ведет тайные переговоры с Индией о военной помощи Украине. Речь идет о поставках сотен тысяч снарядов

      Популярный комик рассказал о причинах ухода из КВН

      Европейцев призвали научиться жить без американского друга

      Нетаньяху соизмерил атаку 7 октября с двадцатью терактами 11 сентября в США

      В российском городе пообещали избавиться от рекордных снеговиков

      Погоня с задержанием укравших оборудование для майнинга россиян попала на видео

      Синоптик ответил на вопрос о сроках начала весны

      Жена депутата Госдумы ушла на СВО вслед за мужем

      Перечислены простые способы спастись от гайморита

      Стало известно об отношении участников СВО к Киркорову

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше