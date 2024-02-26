Правительство поддержало идею о выплатах для одной категории россиян

Потерявшие на СВО родителя дети-инвалиды смогут получать по две пенсии

Правительство России поддержало законопроект о дополнительных выплатах детям с инвалидностью, потерявшим родителя в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. О дополнительной пенсии для этой категории граждан пишет ТАСС.

Согласно законопроекту, дети-инвалиды смогут претендовать на получение сразу двух пенсий в случае, если их родитель проходил военную службу или служил в добровольческом формировании. Речь идет о пенсии по потере кормильца и социальной пенсии по инвалидности.

«Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе. Правительство Российской Федерации идею поддерживает с учетом указанного замечания», — говорится в проекте отзыва кабмина.

Ранее в Екатеринбурге бывшая жена участника специальной военной операции потребовала отменить развод с бывшим мужем. Горожанка рассчитывает получить выплаты, положенные вдовам не вернувшихся из зоны боевых действий бойцов.