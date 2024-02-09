Бывшая жена не вернувшегося с СВО бойца отменила развод ради денег

Екатеринбурженка отменила развод с не вернувшимся с СВО бывшим мужем ради выплат

В Екатеринбурге бывшая жена участника специальной военной операции (СВО) потребовала отменить развод с бывшим мужем. Горожанка рассчитывает получить выплаты, положенные вдовам не вернувшихся из зоны боевых действий бойцов, сообщает сетевое издание «Е1.ру».

По словам россиянки, она прожила с бойцом семнадцать лет. «Почему я должна отказаться от денег?» — заявила она. Женщина рассказала, что бывший муж помогал воспитывать ее ребенка и до отправки на передовую каждый день встречался с ней.

Родственники участника СВО утверждают, что горожанка четыре года назад выгнала мужчину из дома. «Он звал ее в ЗАГС развестись, но она все время отказывалась», — пояснила изданию племянница мужчины.

Мировой судья отменил развод. Родственники военнослужащего намерены обжаловать принятое решение.

Ранее жительница Дагестана осталась без выплат из-за многоженства не вернувшегося с СВО мужа. Все положенные выплаты получила «младшая» жена бойца, с которой он незадолго перед отправкой в зону боевых действий вступил в законный брак.