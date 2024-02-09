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16:19, 9 февраля 2024Россия

Россиянка осталась без выплат из-за многоженства не вернувшегося с СВО бойца

Дагестанка лишилась выплат за не вернувшегося с СВО бойца из-за его многоженства
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Жительница Дагестана осталась без выплат из-за многоженства не вернувшегося из зоны проведения специальной военной операции (СВО) мужа. Об этом она рассказала журналистам «Регнума».

По словам россиянки, за полтора месяца до отправки в зону боевых действий мужчина вступил в брак с «младшей» женой, причем, в отличие от первого брака, он узаконил отношения в ЗАГСе. На женитьбе настояли родители военнослужащего, отметила женщина.

Уже находясь в зоне СВО, мужчина звонил обеим женам. Когда его не стало, все выплаты достались законной жене бойца. Собеседница издания попыталась договориться с официальной женой солдата, но та отказалась делиться с ней выплатами.

В Союзе женщин Дагестана пояснили, что в республике много подобных браков, которые не предусмотрены российским законодательством. Обычно в подобных случаях выплаты делят на всех жен военнослужащего, добавили там.

Ранее на Урале мать участника СВО вскрыла цинковый гроб сына из-за риска лишиться выплат. Согласно официальному медицинскому заключению, мужчины не стало из-за сердечной недостаточности. В свою очередь родственники военнослужащего считают, что он был ранен, что дает им право на получение выплат от государства.

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      Алан Босиков
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