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13:13, 3 апреля 2024Экономика

Доходы федерального бюджета выросли

Мишустин: доходы федерального бюджета выросли почти на 5 процентов в 2023 году

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

По итогам 2023 года доходы федерального бюджета выросли почти на пять процентов в сравнении с показателем 2022-го и превысили 29 триллионов рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Кроме того, за 12 месяцев удалось добиться снижения зависимости от продаж энергоносителей, уточнил премьер. Он назвал подобную динамику важной. «Экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта», — резюмировал Мишустин в ходе выступления в Госдуме.

Премьер добавил, что за 2023 год ненефтегазовые доходы государственной казны выросли на четверть. В целом увеличение денежных поступлений в федеральный бюджет помогло российским властям обеспечить социальные обязательства перед населением и реализовать различные инфраструктурные проекты.

Под выполнением социальных обязательств премьер имел в виду в том числе повышение социальных и страховых пенсий. По итогам 2023 года размер последних вырос на 15 процентов в сравнении с показателем 2022-го. В свою очередь, с 1 апреля 2024-го соцпенсии были проиндексированы на 7,5 процента.

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