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00:15, 1 апреля 2024Экономика

У некоторых россиян выросли пенсии

С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексированы на 7,5 %

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии: они выросли на 7,5 процента. Об этом говорится в постановлении правительства. Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.

Социальные пенсии получают россияне, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Кроме того, с 1 апреля на 7,5 процента повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. Речь идет о военнослужащих, участниках Великой Отечественной войны и гражданах, которые пострадали в результате радиационных и техногенных катастроф.

В общей сложности нынешнее повышение затрагивает более четырех миллионов человек. На эти цели предусмотрено 37,5 миллиарда рублей.

Страховые пенсии уже проиндексировали с 1 января. Для работающих пенсионеров индексация страховых пенсий не предусмотрена. Повышение выплат происходит согласно закону о федеральном бюджете. Соответствующий закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» подписал в конце ноября прошлого года президент России.

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      Платон Щукин
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