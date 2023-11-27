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19:12, 27 ноября 2023Экономика

Путин подписал закон о бюджете

Президент Путин подписал закон о федеральном бюджете России на 2024–2026 годы

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.

В нем отмечается, что в следующем году расходы бюджета составят 36,66 триллиона рублей, а доходы — 35,065 триллиона рублей. Дефицит, по прогнозу, составит 1,595 триллиона рублей. В 2025 году дефицит планируется сократить до 0,83 триллиона рублей, а к 2026 году он спрогнозирован на уровне 1,536 триллиона рублей.

Верхний предел внутреннего госдолга к 1 января 2025 года составит 26,637 триллиона рублей. При этом верхняя планка внешнего госдолга на ту же дату определена на уровне 64 миллиардов долларов.

Инфляция в России в следующем году снизится до 4,5 процента, а в 2025–2026 годы составит 4 процента, следует из текста документа.

Ранее стало известно, что российские власти решили увеличить расходы бюджета в текущем году. План по расходам, по данным источника «Ведомостей», вырос на 800 миллиардов рублей, до 32,5 триллиона. Источником средств выступили дополнительные нефтегазовые доходы, пояснил представитель Минфина. Дефицит бюджета за период с января по октябрь оценивался в 1,2 триллиона рублей, или 0,7 процента ВВП.

В конце ноября глава Минфина Антон Силуанов предупредил, что без ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и повышения ключевой ставки разгон инфляции в стране станет неизбежным. В связи с этим действия регулятора являются абсолютно верными, указал он.

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      Лилиана Набиуллина
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