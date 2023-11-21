Силуанов раскрыл способ избежать разгона инфляции в России

Глава Минфина Силуанов: без повышения ставки в России произойдет разгон инфляции

Без ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка и повышения ключевой ставки разгон инфляции в России станет неизбежным. Ускорение темпов роста потребительских цен ударит по финансовому положению граждан, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Его слова приводит «Прайм».

Руководитель ведомства назвал продолжающееся ужесточение ДКП регулятора «абсолютно правильным в нынешней ситуации». В условиях масштабных международных санкций проведение ответственной финансовой политики приобретает особое значение.

«Может быть, кому-то это и не нравится, что ставка повышается. Но нельзя сейчас раскручивать инфляционную спираль, поскольку это ударит по людям, по экономике, съест те доходы и завоевания, которых мы достигли в последние годы», — заключил Силуанов в ходе выступления на VIII международном форуме Финансового университета «Россия и мир: новые стены или новые правила?».

В конце октября руководство ЦБ резко подняло ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 13 до 15 процентов годовых. В регуляторе тогда призвали не ждать ослабления ДКП в ближайшее время на фоне усиления инфляционных рисков.

В среднесрочной перспективе угроза ускорения темпов роста потребительских цен в стране останется «существенной», считают в регуляторе. На этом фоне Центробанк повысил прогноз инфляции в России на 2023 год до 7-7,5 процента при целевом показателе в 4 процента.