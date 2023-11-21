Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:09, 21 ноября 2023Экономика

Силуанов раскрыл способ избежать разгона инфляции в России

Глава Минфина Силуанов: без повышения ставки в России произойдет разгон инфляции

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Без ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка и повышения ключевой ставки разгон инфляции в России станет неизбежным. Ускорение темпов роста потребительских цен ударит по финансовому положению граждан, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Его слова приводит «Прайм».

Руководитель ведомства назвал продолжающееся ужесточение ДКП регулятора «абсолютно правильным в нынешней ситуации». В условиях масштабных международных санкций проведение ответственной финансовой политики приобретает особое значение.

«Может быть, кому-то это и не нравится, что ставка повышается. Но нельзя сейчас раскручивать инфляционную спираль, поскольку это ударит по людям, по экономике, съест те доходы и завоевания, которых мы достигли в последние годы», — заключил Силуанов в ходе выступления на VIII международном форуме Финансового университета «Россия и мир: новые стены или новые правила?».

Материалы по теме:
Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами? Как ключевая ставка влияет на жизнь простых россиян
Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами?Как ключевая ставка влияет на жизнь простых россиян
25 июля 2022
Российский Центробанк резко поднял ставку. Как это отразится на курсе рубля?
Российский Центробанк резко поднял ставку. Как это отразится на курсе рубля?
27 октября 2023

В конце октября руководство ЦБ резко подняло ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 13 до 15 процентов годовых. В регуляторе тогда призвали не ждать ослабления ДКП в ближайшее время на фоне усиления инфляционных рисков.

В среднесрочной перспективе угроза ускорения темпов роста потребительских цен в стране останется «существенной», считают в регуляторе. На этом фоне Центробанк повысил прогноз инфляции в России на 2023 год до 7-7,5 процента при целевом показателе в 4 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Фитнес-тренер назвал способ похудеть с помощью ходьбы

      В МИД захотели прояснить позицию Аргентины по вступлению в БРИКС

      Российские войска отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Кременной

      Российские войска ударили авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметами по ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости