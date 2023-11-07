Банк России ухудшил прогноз по инфляции

ЦБ повысил прогноз инфляции в России на 2023 год до 7-7,5 процента

В 2023 году, по прогнозам Банка России, инфляция ускорится до 7-7,5 процента. Регулятор пересмотрел предыдущий прогноз в сторону повышения и предупредил, что сейчас цены растут высокими темпами. Об этом сказано в новом квартальном докладе о денежно-кредитной политике, который опубликован на сайте Центробанка (ЦБ).

В среднем за третий квартал инфляция с поправкой на сезонность составила 12,1 процента в пересчете на год, отмечается в документе. Главным драйвером роста цен стал опережающий предложение спрос, из-за повышения которого компаниям проще переносить возросшие издержки в цены. В свою очередь большие расходы компаниям обеспечило в том числе ослабление рубля.

ЦБ ожидает, что в 2024 году инфляция замедлится до 4-4,5 процента, а в 2025 и 2026 году достигнет целевого показателя в 4 процента. Регулятор отмечает, что сейчас проинфляционные риски, такие как высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса, перегрев на рынке труда, смягчение денежно-кредитной политики, обострение геополитических конфликтов и усиление волатильности на мировых финансовых рынках, остаются существенными. В то же время Центробанк улучшил прогноз роста экономики на 2023 год до 2,2-2,7 процента. В 2024 году, по расчетам регулятора, ВВП страны вырастет на 0,5-1,5 процента, в 2025 году — на 1-2 процента.

В условиях усиления инфляционного давления Банку России потребуется более высокая траектория ключевой ставки. В обновленном прогнозе показатель на 2023 год повышен до 9,9 процента, на 2024 год — до 12,5-14,5 процента годовых. В настоящий момент ключевая ставка составляет 15 процентов годовых.

Ранее регулятор предложил несколько сценариев развития российской экономики до 2026 года. В базовом сценарии темпы роста ВВП России в следующие несколько лет составят 1,5-2,5 процента, в более позитивном варианте — 2-3,5 процента (в 2024-м — 2,5-3,5 процента, в 2025-м — 2-3 процента). При самом плохом развитии событий ВВП страны сократится на 5-8 процентов к концу 2023 года, по итогам 2024-го — упадет еще на 1-2 процента, а в 2025-м — вырастет максимум на один процент.