Российские власти решили увеличить расходы бюджета

«Ведомости»: Минфин повысил план по расходам бюджета в 2023-м на 800 млрд рублей

Оценка расходов федерального бюджета в 2023 году увеличена на 800 миллиардов рублей, до 32,5 триллиона. Об этом со ссылкой на данные сайта «Электронный бюджет» и источник, близкий к правительству, пишут «Ведомости».

Предыдущая оценка расходов в размере 31,7 миллиарда рублей была приведена еще в законопроекте о бюджете на 2024-2026 годы, утвержденном Госдумой на прошлой неделе. Представитель Минфина указал, что прогноз по тратам был пересмотрен в октябре, а источником средств стали дополнительные ненефтегазовые доходы.

Вместе с тем чиновник отметил, что давать оценку поступлений к концу года можно будет не раньше начала декабря, когда станет понятен уровень ноябрьских налогов. Другой собеседник издания подчеркнул, что кассовое исполнение расходов редко совпадает со сводной росписью, то есть с запланированным уровнем, последний всегда больше.

Как говорится в материале, оценить получателя новых расходов сложно. В прошлом году Минфин закрыл отчетность о тратах в зависимости от направления, но основными на этот и следующие годы являются оборона, экономика и безопасность.

Дефицит бюджета России по итогам первых десяти месяцев года составил 1,2 триллиона рублей или 0,7 процента ВВП. Такого результата удалось добиться за счет профицитных последних трех месяцев, на которые пришлось резкое падение курса рубля.

Опрошенные эксперты расходятся во мнении, каким будет реальный объем дополнительных расходов. Что касается направлений, то в том числе звучат варианты увеличения социальной поддержки из-за более высокой, чем ожидалась, инфляции, а также авансирования расходов по статье «Национальная оборона».

В конце сентября стало известно, что в 2023 году «бюджетный импульс» станет рекордным за все время ведения подсчетов. Под этим термином подразумевается объем чистых вливаний бюджета в экономику, в том числе инвестиции из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

По итогам октября Минфин сообщил, что ликвидные активы ФНБ составляют 6,938 триллиона рублей. Если брать только валюту, то за год объем сбережений в евро сократился в 12 раз, до 3,67 миллиарда, а в юанях — с 309 миллиардов до 279,7 миллиарда.