В «Почте России» растет финансовая дыра. Как власти и бизнес предлагают решить проблему госкомпании?

Бизнес предложил заменить сбор в пользу «Почты России» закупкой ее услуг

После того, как власти заявили о финансовой дыре в «Почте России», которая угрожает похоронить государственную компанию, в кабмине начали активнее обсуждать возможные пути покрытия убытков оператора.

Загадка дыры

25 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в «Почте России» растет финансовая дыра. По ее словам, денежное состояние почтового оператора «очень печальное», однако никто не торопится его исправлять. Для компании необходимо срочно разработать «правильную финансовую модель существования», иначе эта дыра превратится в огромную яму, «куда все провалится».

Финансовое положение там очень печальное, и все это знают, но никто не принимает мер. Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего, может, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других Валентина Матвиенко

Министр экономического развития Максим Решетников выразил «большую озабоченность» финансовым состоянием компании и заявил, что в правительстве уже рассматривают варианты для исправления положения. По его словам, одним из них станет платеж из бюджета через доставку пенсий и пособий, а вторым — сбор с интернет-магазинов, при этом кабмин склоняется в пользу второй опции.

Глава «Почты России» признал, что ситуация с финансовым положением компании остается напряженной. Несмотря на то, что за последние полгода оператору удалось сократить убыток от операционной деятельности втрое и открыть многие временно прекращавшие работу отделения, некоторые офисы почты, которые расположены в сельских и удаленных населенных пунктах и «несут исключительно социальную миссию», все еще тянут компанию на дно.

Что происходит с Почтой?

В 2022 году «Почта России» стала убыточной впервые за девять лет. Выручка компании снизилась на четыре процента, до 208,4 миллиарда рублей. Из них три четверти принесла непосредственно почтовая деятельность — 152,8 миллиарда рублей.

Операционные расходы компании, наоборот, выросли 16 миллиардов рублей: представители «Почты» объяснили это подорожанием логистики и обслуживания техники, а также ростом иных трат, связанных с приостановкой работы в России глобальных брендов, сложностей с проведением платежей и транспортных ограничений, снизивших поток международных почтовых отправлений. Кроме того, увеличились расходы на сотрудников: по словам нового главы госкомпании, 14 миллиардов рублей направили на повышение зарплат и «перенастройку работы с учетом новых экономических и геополитических реалий».

27 млрд руб составил убыток «Почты России» по итогам 2022 года

В конце 2022 года в компании сменился гендиректор. Новым главой «Почты России» стал руководитель «Национальной лотереи» Михаил Волков — он сменил на посту Максима Акимова, который управлял организацией с 2020 года, после отставки правительства Дмитрия Медведева.

С момента новых назначений в компании начались массовые увольнения. Сперва новое руководство начало работу с сокращений, поскольку посчитало штат компании чрезмерно раздутым, после чего сменило правила оплаты труда. Сотрудникам уменьшили число вакантных ставок, которые могут делить между собой действующие работники, а также ограничили распределение зарплат по вакантным должностям.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Источники связали изменение кадровой политики «Почты России» с ее трудным финансовым положением, которое усугубилось на фоне ограничения почтового сообщения с некоторыми странами и потери большой части дохода от трансграничной торговли. Единственным возможным выходом из ситуации назвали прямую господдержку или же введение инфраструктурного платежа с участников рынка электронной коммерции, которые так или иначе используют в своей работе инфраструктуру почты.

Пути решения проблемы

В июле Минцифры решило обсудить с маркетплейсами возможность введения обязательного платежа в пользу «Почты России», инициатором которого стала сама госкомпания. По ее оценкам, для покрытия убытков из-за отделений в удаленных частях страны потребуется как минимум 29 миллиардов рублей. Кроме того, для модернизации объектов «Почты России» в ближайшие 10-15 лет потребуется еще 140 миллиардов рублей, потому что многие из них, как показал аудит, находятся в неудовлетворительном состоянии, отметил Волков.

Предположительно, налог будут взимать с компаний, выручка которых составляет от миллиарда рублей в год. Он составит 0,5 процента от квартального оборота товаров. Как отмечают авторы предложения, если включить в реестр плательщиков инфраструктурного платежа топ-30 компаний интернет-торговли, это принесет компании порядка 23 миллиардов рублей в год.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Предложение «Почты России» не встретило единогласной поддержки. Так, инициативу не одобрили в Минпромторге, а депутаты думской фракции «Справедливая Россия» предупредили, что новый сбор вызовет «негативные эффекты» для торгово-экономических процессов в государстве.

Против идеи почтового оператора выступили Ozon, «Сбермаркет», Wildberries, «М.Видео-Эльдорадо», Avito, DNS, Lamoda, «ВсеИнструменты.ру» и «Ситилинк». По их словам, из-за подобного взноса с рынка в 2024 году может быть изъято свыше 40 миллиардов рублей, для многих организаций предлагаемый платеж сравним или превышает их чистую прибыль.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Маркетплейсы также считают, что в конечном итоге такой налог будет оплачен конечным покупателем за счет роста цен на товары. В качестве альтернативы представители отрасли предложили загрузить инфраструктуру оператора на рыночных условиях и использовать мощности «Почты России» в доставках товаров по территории страны и за рубеж, а также реализовать партнерство в области выдачи и оплаты заказа в отделениях почты, приема и возврата средств, примерки и иных услуг. В таком случае в 2024 году интернет-площадки заплатят организации порядка 33,5 миллиарда рублей.