«Почта России» попросила 140 миллиардов рублей на модернизацию

Гендиректор «Почты России» Волков заявил о необходимости 140 млрд рублей на модернизацию

Для модернизации объектов «Почты России» необходимы инвестиции в размере порядка 140 миллиардов рублей, потому что многие из них, как показал аудит, находятся в неудовлетворительном состоянии. Такую сумму на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник, 18 июля, попросил гендиректор госкомпании Михаил Волков, передает «Интерфакс».

По его словам, деньги нужны не сразу, проводить ремонт и обустройство потребуется на горизонте 10-15 лет. Однако если не заняться проблемой, заявил Волков, то большая часть из устаревших объектов будет утрачена.

Ранее сообщалось, что Минцифры приступило к обсуждению налога на маркетплейсы в размере 0,5 процента от квартального оборота в пользу «Почты России». Средства хотят направить на поддержку убыточной сети почтовых отделений.

Такую идею подала сама «Почта России». Компании нужны 29 миллиардов рублей для покрытия убытков, закрыть их ей запрещает законодательство. Попытка оптимизировать зарплатный фонд привела к массовым увольнениям почтальонов и сотрудников отделений.

Чтобы справиться с оттоком персонала, руководство компании набирает специалистов по мониторингу настроения сотрудников, который должен оценивать вовлеченность и удовлетворенности работников, проводить социологические исследования и внедрять необходимые улучшения в рабочий процесс.