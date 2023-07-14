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16:24, 14 июля 2023Экономика

Одному из крупнейших работодателей России потребовался смотрящий за сотрудниками

«Почта России» начала поиски специалиста по мониторингу настроения сотрудников

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Руководству одного из крупнейших работодателей страны — «Почты России» — потребовался специалист по мониторингу настроения сотрудников. На такую вакансию на одной из рекрутинговых сервисов обратил внимание «Подъем».

В пресс-службе компании уточнили, что в ее штате всегда был такой сотрудник. В его главные обязанности входит оценка вовлеченности и удовлетворенности работников, проведение социологических исследований, а также внедрение необходимых улучшений в рабочий процесс. При этом специалист по мониторингу настроения сотрудников не занимается непосредственным улучшением настроения сотрудников компании, а исследует «социально-психологический климат» рабочего коллектива.

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Ранее в Госдуме призвали проверить соблюдение «Почтой России» трудового законодательства после сокращения организацией фонда оплаты труда. Как писал «Коммерсантъ», компания ввела ограничения на распределение окладов вакантных позиций между действующими сотрудниками и сократила число свободных ставок, что в итоге привело к массовым увольнениям работников.

При этом в самой «Почте России» заявили, что сокращение фонда оплаты труда не повлечет за собой сокращение основного персонала. Журналисты связали решение организации с ухудшением ее финансового положения из-за потери значительной части трансграничной торговли.

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    Анатолий Акулов
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