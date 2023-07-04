«Почта России» прокомментировала данные об изменении системы начисления зарплат

«Почта России» опровергла информацию об изменении системы начисления зарплат сотрудникам

«Почта России» прокомментировала данные СМИ об изменении системы начисления зарплат.

«Коммерсантъ» сообщил, что компания изменила систему начисления зарплат, что привело к массовым увольнениям почтальонов и сотрудников отделений. Как сообщает издание, «Почта России» ввела ограничения на распределение окладов вакантных позиций между действующими сотрудниками и сократила число свободных ставок.

По данным «Ъ», это решение обусловлено ухудшающимся финансовым положением «Почты России» на фоне потери значительной части трансграничной торговли.

В самой компании в комментарии изданию заявили, что приказ вводит в действие положение об оплате труда, в котором учли ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению руководящего состава. Там также подчеркнули, что планируют открыть дополнительно тысячу ставок в рамках проекта по выдаче в отделениях заказов Ozon.

Представитель «Почты России» также опроверг РИА Новости информацию об изменении системы начисления зарплат. В пресс-службе компании заявили, что не меняли соответствующую систему начисления. При этом данные о массовых увольнения в «Почте России» не прокомментировали.

Информация о массовых увольнениях в «Почте России» из-за изменения системы начисления зарплат получила широкое распространение в СМИ. Ряд изданий также привели комментарий компании, уточняющий информацию о начислениях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»