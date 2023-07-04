Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:58, 4 июля 2023Интернет и СМИ

«Почта России» прокомментировала данные об изменении системы начисления зарплат

«Почта России» опровергла информацию об изменении системы начисления зарплат сотрудникам

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«Почта России» прокомментировала данные СМИ об изменении системы начисления зарплат.

«Коммерсантъ» сообщил, что компания изменила систему начисления зарплат, что привело к массовым увольнениям почтальонов и сотрудников отделений. Как сообщает издание, «Почта России» ввела ограничения на распределение окладов вакантных позиций между действующими сотрудниками и сократила число свободных ставок.

По данным «Ъ», это решение обусловлено ухудшающимся финансовым положением «Почты России» на фоне потери значительной части трансграничной торговли.

В самой компании в комментарии изданию заявили, что приказ вводит в действие положение об оплате труда, в котором учли ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению руководящего состава. Там также подчеркнули, что планируют открыть дополнительно тысячу ставок в рамках проекта по выдаче в отделениях заказов Ozon.

Представитель «Почты России» также опроверг РИА Новости информацию об изменении системы начисления зарплат. В пресс-службе компании заявили, что не меняли соответствующую систему начисления. При этом данные о массовых увольнения в «Почте России» не прокомментировали.

Информация о массовых увольнениях в «Почте России» из-за изменения системы начисления зарплат получила широкое распространение в СМИ. Ряд изданий также привели комментарий компании, уточняющий информацию о начислениях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Журналистка Милашина раскрыла подробности нападения на нее в Чечне

    В Москве автомобиль упал со второго этажа парковки и попал на видео

    Популярная юмористка назвала самую раздражающую вещь в работе в шоу на ТНТ

    Вернувшийся из армии хоккеист Федотов обратился к болельщикам

    Истерика туристки из-за воображаемого пассажира в самолете завирусилась в сети

    Желающим разбогатеть россиянам дали совет

    Подросток случайно спас пожилую пару благодаря своему увлечению

    В суд Москвы поступило ходатайство об аресте иностранного гражданина за шпионаж

    Путин выразил уверенность в победе России

    Россиянкам раскрыли способы визуально удлинить ноги с помощью одежды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости