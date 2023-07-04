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18:33, 4 июля 2023Экономика

Крупного российского работодателя захотели проверить на фоне массовых увольнений

Лидер СРЗП Миронов призвал проверить «Почту России» из-за сокращения фонда оплаты труда

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов призвал проверить соблюдение «Почтой России» трудового законодательства после сокращения организацией фонда оплаты труда. Письмо с таким содержанием он направил министру труда и социальной защиты России Антону Котякову, сообщает ТАСС.

Как ранее писал «Коммерсантъ», компания ввела ограничения на распределение окладов вакантных позиций между действующими сотрудниками и сократила число свободных ставок. Это сделало невозможной практику, при которой эти свободные ставки работники могли делить между собой (например, на трех сотрудников может приходиться пять ставок), получая большую зарплату. По данным журналистов, решение приняли из-за ухудшающегося финансового положения «Почты России» на фоне потери значительной части трансграничной торговли.

В письме министру Миронов предупредил, что сокращение выплат может привести к массовым увольнениям рядовых сотрудников отделений, почтальонов, что скажется на качестве обслуживания граждан, особенно в отдаленных населенных пунктах.

В самой «Почте России» ранее уточнили, что приказ вводит в действие положение об оплате труда, в котором учли ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению руководящего состава. Там добавили, что ни о каком сокращении основного персонала речи не идет.

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    Платон Щукин
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