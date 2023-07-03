Один из крупнейших работодателей России столкнулся с массовыми увольнениями

«Ъ»: изменения правил оплаты труда в «Почте России» привели к массовым увольнениям

«Почта России» изменила с мая 2023 года правила оплаты труда, что привело к массовым увольнениям сотрудников одного из крупнейших работодателей страны. Об этом со ссылкой на источники в отрасли пишет «Коммерсантъ».

Во многих отделениях компании есть свободные ставки, которые могут делить между собой действующие работники (например, на трех сотрудников может приходиться пять ставок), получая при этом большую зарплату. Новый приказ «Почты России» сократил число ставок, также были введены ограничения на распределение зарплат по вакантным должностям.

Теперь сотрудники основного, вспомогательного и обслуживающего производства компании могут получать до половины должностного оклада по вакантной позиции на одного замещающего работника. При этом должность может замещаться на 100 процентов не более трех месяцев, а один сотрудник может выполнять не более 50 процентов задач по вакантной позиции.

Одну должность может одновременно замещать не более пяти человек (кроме начальников отделений почтовой связи и их заместителей). При увеличении объема работ сотрудники смогут получать до 25 процентов от оклада отсутствующего работника на срок не более одного месяца. Собеседник издания уточнил, что в некоторых регионах введение новых правил расчета доплат усугубляется сокращениями в случае, если работники не соглашаются на понижение зарплаты.

Член совета директоров «Почты России», глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что ему известно о проблеме, и подтвердил, что инициатива компании действительно привела к «определенным волнениям и перегибам на отдаленных сельских территориях». Он выразил надежду, что подход к начислению доплат будет пересмотрен.

Хинштейн напомнил, что «Почта России» — второй работодатель в стране по объему рабочих мест (по данным сайта компании, сейчас в ней работает около 311 тысяч человек). По его словам, компания несет большую социальную нагрузку, и ей «сложно конкурировать с другими коммерческими экспресс-доставщиками».

Источник «Ъ» заявил, что изменение кадровой политики «Почты России» связано с ее трудным финансовым положением, которое усугубилось на фоне ограничения почтового сообщения с некоторыми странами и потери большой части дохода от трансграничной торговли. По его мнению, справиться с ситуацией будет сложно без прямой господдержки. Одним из возможных механизмов может стать введение инфраструктурного платежа с участников рынка электронной коммерции, которые так или иначе используют в своей работе инфраструктуру почты.

В пресс-службе «Почты России» отметили, что новое положение об оплате труда учитывает ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению руководящего состава. Представители компании заверили, что «ни о каком сокращении основного персонала речи не идет».

Ранее сообщалось, что совокупный убыток «Почты России» по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) в 2022 году составил 30,4 миллиарда рублей, что в 15 раз больше, чем прибыль, полученная в 2021 году. Выручка от продаж упала на 3,1 процента, до 221,2 миллиарда рублей, а операционные расходы выросли на 13,8 процента, до 257,3 миллиарда.