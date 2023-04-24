Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:54, 24 апреля 2023Экономика

Убыток «Почты России» оказался в 15 раз больше прибыли за прошлый год

Убыток «Почты России» по итогам 2022 года по МСФО составил 30,4 миллиарда рублей

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Совокупный убыток «Почты России» по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) в 2022 году составил 30,4 миллиарда рублей, что в 15 раз больше, чем прибыль, полученная в 2021 году. Об этом со ссылкой на отчетность компании пишет ТАСС.

Выручка от продаж упала на 3,1 процента, до 221,2 миллиарда рублей, операционные расходы выросли на 13,8 процента, до 257,3 миллиарда. Убыток от операционной деятельности достиг 32,6 миллиарда рублей, хотя за год до этого была зафиксирована прибыль в размере 4,7 миллиарда.

Ранее «Почта России» сообщила о первом с 2014 года убытке по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности), который составил 27 миллиардов рублей. В 2021 году была зафиксирована прибыль в 0,3 миллиарда рублей.

В том отчете было указано, что убыток от продаж составил 21,9 миллиарда рублей, хотя годом ранее продажи принесли 8,3 миллиарда. Также на 16 миллиардов выросли операционные расходы, то есть логистика, обслуживание техники и другие нужды.

В январе 2023 года новым главой «Почты России» стал Михаил Волков. До него в течение трех лет компанию возглавлял бывший вице-премьер Максим Акимов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о переговорах с Россией по обмену всех военнопленных
Украинский беспилотник сбросил две гранаты на вышку связи в российском регионе
В России объяснили трудности ЕС с новыми санкциями
Производитель Persil договорился о выкупе российского бизнеса
Айза Анохина прокомментировала новость о разводе Гуфа
В Совфеде заявили о предотвращенной США третьей мировой войне
В Британии предрекли провал контрнаступления Украины
МИД России назвал желаемые города для переезда штаб-квартиры ООН
Россияне раскритиковали голос Анастасии Волочковой
Корабль ТОФ «Адмирал Трибуц» проведет учение по ликвидации подлодки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.