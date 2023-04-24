Убыток «Почты России» оказался в 15 раз больше прибыли за прошлый год

Убыток «Почты России» по итогам 2022 года по МСФО составил 30,4 миллиарда рублей

Совокупный убыток «Почты России» по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) в 2022 году составил 30,4 миллиарда рублей, что в 15 раз больше, чем прибыль, полученная в 2021 году. Об этом со ссылкой на отчетность компании пишет ТАСС.

Выручка от продаж упала на 3,1 процента, до 221,2 миллиарда рублей, операционные расходы выросли на 13,8 процента, до 257,3 миллиарда. Убыток от операционной деятельности достиг 32,6 миллиарда рублей, хотя за год до этого была зафиксирована прибыль в размере 4,7 миллиарда.

Ранее «Почта России» сообщила о первом с 2014 года убытке по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности), который составил 27 миллиардов рублей. В 2021 году была зафиксирована прибыль в 0,3 миллиарда рублей.

В том отчете было указано, что убыток от продаж составил 21,9 миллиарда рублей, хотя годом ранее продажи принесли 8,3 миллиарда. Также на 16 миллиардов выросли операционные расходы, то есть логистика, обслуживание техники и другие нужды.

В январе 2023 года новым главой «Почты России» стал Михаил Волков. До него в течение трех лет компанию возглавлял бывший вице-премьер Максим Акимов.

