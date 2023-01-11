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09:44, 11 января 2023Экономика

У «Почты России» сменился гендиректор

Михаил Волков назначен на должность гендиректора «Почты России»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Руководитель «Национальной лотереи» Михаил Волков назначен на должность гендиректора «Почты России». На этом посту он сменил Максима Акимова, решение принял совет директоров компании.

В пресс-службе «Почты России» рассказали ТАСС, что у Волкова есть «обширный управленческий опыт в крупных российских компаниях».

Максим Акимов стал главой «Почты России» в 2020-м. В октябре 2022 года сообщалось, что назначить на этот пост могут другого человека. По информации источников «Коммерсанта», причиной были в том числе плохие финансовые показатели компании. В «Почте России» тогда заявили, что «никакой подготовки к смене генерального директора не ведется».

В декабре в правительстве подписали директиву о том, что Волков возглавит «Почту России».

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Платон Щукин
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