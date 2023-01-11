У «Почты России» сменился гендиректор

Михаил Волков назначен на должность гендиректора «Почты России»

Руководитель «Национальной лотереи» Михаил Волков назначен на должность гендиректора «Почты России». На этом посту он сменил Максима Акимова, решение принял совет директоров компании.

В пресс-службе «Почты России» рассказали ТАСС, что у Волкова есть «обширный управленческий опыт в крупных российских компаниях».

Максим Акимов стал главой «Почты России» в 2020-м. В октябре 2022 года сообщалось, что назначить на этот пост могут другого человека. По информации источников «Коммерсанта», причиной были в том числе плохие финансовые показатели компании. В «Почте России» тогда заявили, что «никакой подготовки к смене генерального директора не ведется».

В декабре в правительстве подписали директиву о том, что Волков возглавит «Почту России».