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16:50, 1 декабря 2022Экономика

«Почту России» возглавит руководитель «Национальной лотереи»

РБК: «Почту России» возглавит руководитель «Национальной лотереи» Михаил Волков

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Правительство согласовало кандидатуру нового главы «Почты России» — гендиректором вместо Максима Акимова станет Михаил Волков, нынешний руководитель «Национальной лотереи», пишет РБК. По словам источника издания, соответствующую директиву подписал вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий работу «Почты России».

О возможной смене руководства еще в октябре писал «Коммерсантъ», анонсируя решение в ближайшие недели. Волкова также назвали главным кандидатом на пост, однако тогда говорилось и о других претендентах. В «Почте России» тогда заявили, что «никакой подготовки к смене генерального директора не ведется».

Максим Акимов был назначен главой «Почты России» в январе 2020 года после отставки кабинета министров Дмитрия Медведева, в котором Акимов занимал пост вице-премьера.

Сама почта с лета 2022 года включена в реестр российских IT-компаний, аккредитованных в Минцифры. Новый статус, подчеркнули в «Почте», дает ей право на ряд льгот, которые государство предусмотрело для айтишников.

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Платон Щукин
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