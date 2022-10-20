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03:36, 20 октября 2022Экономика

Стало известно о возможной смене главы «Почты России»

«Ъ» заявил, что правительство обсуждает смену гендиректора «Почты России» Максима Акимова
Максим Акимов

Максим Акимов. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бывший вице-премьер Максим Акимов, который сейчас возглавляет «Почту России», может покинуть этот пост. О возможной смене главы организации стало известно «Коммерсанту» от знакомого с ситуацией в компании источника.

По его словам, такое решение может быть принято в ближайшие недели. Главным кандидатом на кресло гендиректора «Почты России» он называет главу «Национальной лотереи» Михаила Волкова. Собеседники издания в электронной коммерции, на телекоммуникационном рынке и в банковском секторе также рассказали, что в правительстве обсуждают смену главы «Почты России».

Близкий к кабмину источник газеты уточнил, что кадровые перестановки «действительно обсуждались полтора-два месяца назад», хотя об их текущем статусе ему ничего не известно, причем кроме Михаила Волкова «есть и другие кандидаты». Еще один собеседник в правительстве заявил, что решение о смены главы «Почты России» «в завершающей стадии», подтвердив планы назначения Волкова.

В «Почте России» изданию заявили, что «никакой подготовки к смене генерального директора не ведется».

Максим Акимов был назначен главой «Почты России» в январе 2020 года после отставки кабинета министров Дмитрия Медведева, в котором Акимов занимал пост вице-премьера.

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Марина Совина
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