«Почта России» стала убыточной компанией

РБК: по итогам 2022 года «Почта России» получила убытков на 27,2 миллиарда рублей

Убыток «Почты России» в 2022 году составил 27,2 миллиарда рублей, это первый за последние девять лет год, который компания закончила без прибыли. Об этом со ссылкой на отчет предприятия по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности) сообщает РБК.

Выручка предприятия сократилась на четыре процента, до 208,4 миллиарда рублей. Из них три четверти приняла непосредственно почтовая деятельность — 152,8 миллиарда рублей. Убыток от продаж составил 21,9 миллиарда рублей.

В 2021 году «Почта России» получила прибыль в размере 265,99 миллиона рублей, причем прибыль от продаж составляла 8,3 миллиарда рублей. Таким образом, результат продаж стал более чем на 30 миллиардов рублей хуже, чем год назад.

Кроме того, на 16 миллиардов рублей выросли операционные расходы. В компании объяснили, что увеличились расходы на логистику, обслуживание техники и другие нужды, которые пострадали из-за приостановки работы в России глобальных брендов, сложностей с проведением платежей и транспортных ограничений, снизивших поток международных почтовых отправлений.

Также изменились расходы на сотрудников. В «Почте России» рассказали, что за год направили на повышение зарплаты 14 миллиардов рублей. Гендиректор компании Михаил Волков подчеркнул, что год пришлось потратить на перенастройку работы с учетом новых экономических и геополитических реалий и разумное снижение затрат.

Волков принял руководство «Почтой России» в январе 2023 года, когда компанию покинул бывший вице-премьер Максим Акимов, проработавший на этой должности почти три года. По данным источников издания, новое руководство начало работу с сокращений, поскольку посчитало штат компании чрезмерно раздутым.