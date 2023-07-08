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05:43, 8 июля 2023Экономика

Минцифры начало обсуждать с маркетплейсами сбор в пользу «Почты России»

Минцифры начало обсуждать с маркетплейсами введение 0,5% налога в пользу «Почты России»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минцифры приступило к обсуждению налога 0,5 процента в пользу «Почты России» с маркетплейсами. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, пишет ТАСС.

По информации агентства, речь идет о сборах 0,5 процента от квартального оборота товаров с крупных владельцев маркетплейсов и других участников рынка e-commerce. Средства направят на поддержку убыточной сети почтовых отделений. Отмечается, что, предположительно, налог будут взимать с компаний, выручка которых составляет от 1 миллиарда рублей в год.

Идея принадлежит «Почте России». По оценкам компании, ей нужно 29 миллиардов рублей для покрытия убытков, а закрыть их госкорпорация не может по закону.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что компания изменила систему начисления зарплат, что привело к массовым увольнениям почтальонов и сотрудников отделений. Как сообщает издание, «Почта России» ввела ограничения на распределение окладов вакантных позиций между действующими сотрудниками и сократила число свободных ставок.

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    Юлия Мискевич
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