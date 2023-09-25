Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:13, 25 сентября 2023Экономика

В «Почте России» нашли финансовую дыру

Спикер СФ Матвиенко рассказала о финансовой дыре в «Почте России»

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в «Почте России» растет финансовая дыра. С такими словами во время заседания она обратилась к министру экономического развития Максиму Решетникову.

«Финансовое положение там очень печальное, и все это знают, но никто не принимает мер. Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего, может, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других», — сообщила Матвиенко.

По ее словам, для компании необходимо разработать «правильную финансовую модель существования», и правительство должно принять соответствующие меры срочно, «не откладывая в долгий ящик». В противном случае, убеждена Матвиенко, «финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится».

Материалы по теме:
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023
Правительство ограничило вывоз топлива из России. Почему власти пошли на это?
Правительство ограничило вывоз топлива из России. Почему власти пошли на это?
21 сентября 2023

Глава Минэкономразвития выразил «большую озабоченность» финансовым состоянием компании. Он добавил, что для исправления положения правительство рассматривает два варианта — платеж из бюджета через доставку пенсий и пособий или инфраструктурный платеж с маркетплейсов в пользу почты (он может составить до 28 миллиардов рублей в год). Кабмин склоняется в сторону второго варианта, заключил Решетников.

В прошлом году «Почта России» получила рекордный убыток — более 30 миллиардов рублей. Как напоминает «Интерфакс», глава Михаил Волков тогда назвал 2022 год катастрофическим для нее. Компании удалось избежать дефолта по внешним обязательствам, договорившись с кредиторами.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Матвиенко заявила о преодолении российской экономикой самого тяжелого периода

    В России дети попали в больницу после купания в бассейне

    В МИД России назвали ошибку армянских властей

    МИД России обвинил Пашиняна в стремлении переложить вину за неудачи на Москву

    Возлюбленная Киану Ривза рассказала об отношениях с актером

    Медведь украл тарелку супа у туристов и попал на видео

    «Роскосмос» начал сборку блоков копии «Ангары-А5»

    Стало известно о несостоявшейся роли Леонардо Ди Каприо в «Темном рыцаре» Нолана

    Работающим россиянкам в декрете предложили сохранить пособия

    Названы самые опасные водители электросамокатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости