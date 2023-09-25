В «Почте России» нашли финансовую дыру

Спикер СФ Матвиенко рассказала о финансовой дыре в «Почте России»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в «Почте России» растет финансовая дыра. С такими словами во время заседания она обратилась к министру экономического развития Максиму Решетникову.

«Финансовое положение там очень печальное, и все это знают, но никто не принимает мер. Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего, может, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других», — сообщила Матвиенко.

По ее словам, для компании необходимо разработать «правильную финансовую модель существования», и правительство должно принять соответствующие меры срочно, «не откладывая в долгий ящик». В противном случае, убеждена Матвиенко, «финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится».

Глава Минэкономразвития выразил «большую озабоченность» финансовым состоянием компании. Он добавил, что для исправления положения правительство рассматривает два варианта — платеж из бюджета через доставку пенсий и пособий или инфраструктурный платеж с маркетплейсов в пользу почты (он может составить до 28 миллиардов рублей в год). Кабмин склоняется в сторону второго варианта, заключил Решетников.

В прошлом году «Почта России» получила рекордный убыток — более 30 миллиардов рублей. Как напоминает «Интерфакс», глава Михаил Волков тогда назвал 2022 год катастрофическим для нее. Компании удалось избежать дефолта по внешним обязательствам, договорившись с кредиторами.

