Крупные ретейлеры обратились к властям из-за взносов в пользу «Почты России»

Крупные ретейлеры выступили против платежей «Почте России» в 0,5% от оборота

Крупнейшие российские онлайн-ретейлеры призвали премьер-министра России Михаила Мишустина принять меры в связи с готовящимся законопроектом о взносах бизнеса в пользу «Почты России». Об этом со ссылкой на источники пишет Forbes.

Против идеи почтового оператора выступили Ozon, «Сбермаркет», Wildberries, «М.Видео-Эльдорадо», Avito, DNS, Lamoda, «ВсеИнструменты.ру» и «Ситилинк». Отправку письма российским властям, в том числе в Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг, подтвердили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

С инициативой о введении ежеквартального платежа в размере 0,5 процента от оборота для маркетплейсов и других онлайн-магазинов с ежегодной выручкой свыше одного миллиарда рублей «Почта России» обратилась к Минцифры весной. Полученные средства почтовый оператор планирует направить на поддержку убыточной сети отделений. По оценкам «Почты России», ей нужно 29 миллиардов рублей для этих целей, при этом закрыть такие отделения госкорпорация не может по закону.

Основные игроки рынка онлайн-продаж отметили возможный вред этой инициативы для российской экономики, а также неэффективность такой меры для решения поставленной задачи. Бизнес обратил внимание и на несоразмерность предлагаемого платежа — для некоторых компаний он сравним с чистой прибылью. Так, чистая прибыль Wildberries в 2022 году составила 10,1 миллиарда рублей, при этом исходя из оборота компании платеж был бы равен восьми миллиардам рублей.

Авторы обращения указали и на то, что из-за подобного взноса с рынка в 2024 году может быть изъято свыше 40 миллиардов рублей. Не учитывает предложение «Почты России» и возможности некоторых фирм. Например, Ozon в 2022 году зафиксировал убытки в 58 миллиардов рублей, так как компания активно вкладывает средства в свое развитие, и к этой сумме прибавился бы платеж в размере 4,2 миллиарда рублей. Маркетплейсы также считают, что в конечном итоге такой налог будет оплачен конечным покупателем за счет роста цен на товары.

Представители компаний предложили рассмотреть другие пути решения вопроса убыточности «Почты России». Они заявили о готовности «оказать содействие в увеличении интенсивности использования сервисов» оператора на рыночных условиях, а также призвали начать содействовать его переговорам с участниками рынка онлайн-торговли.

В Минцифры заявили, что закон об инфраструктурном платеже на данный момент находится в проработке, и ведомство готово будет обсудить его с участниками рынка электронной коммерции после внутреннего рассмотрения. Представители министерства также сообщили Forbes, что пока не получали письмо от российских ретейлеров.

Ранее против сбора с маркетплейсов выступили депутаты думской фракции «Справедливая Россия». По их мнению, такой налог вызовет «негативные эффекты» для торгово-экономических процессов в государстве. Не поддержали введение платежа в пользу «Почты России» и в Минпромторге.