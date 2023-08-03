В России выступили против сбора с маркетплейсов в пользу «Почты России»

«Ведомости»: власти не поддержали сбор с маркетплейсов в пользу «Почты России»

Власти России не поддержали инициативу «Почту России» обязать маркетплейсы и других представителей отрасли интернет-торговли перечислять компании 0,5 процента от квартального оборота товаров. Об этом со ссылкой на Минэкономразвития сообщает газета «Ведомости».

Ранее представители почты заявили, что содержание инфраструктуры в удаленных районах страны приводит к убыткам до 29 миллиардов рублей в год, однако закрыть подобные отделения невозможно. У маркетплейсов, которые не обязаны работать по всей территории страны, пунктов выдачи в труднодоступных населенных пунктах нет, однако их товары мог бы поставлять почтовый оператор — в обмен на платеж с оборота. Если включить в реестр плательщиков инфраструктурного платежа топ-30 компаний интернет-торговли, это принесет «Почте России» порядка 23 миллиардов рублей в год, оценили в компании.

Депутаты думской фракции «Справедливая Россия» выступили против сбора с маркетплейсов, так как он вызовет «негативные эффекты» для торгово-экономических процессов в государстве. Кроме них, не поддержали введение сбора в Минпромторге. Минфин перенаправил предложение оператора в профильное Минцифры.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, входят Ozon, Wildberries, «Яндекс маркет» и др.) Артема Соколова, маркетплейсы категорически не согласны с позицией «Почты России». Доставка силами оператора — самая непопулярная среди россиян, таким вариантом пользуется менее процента всех клиентов, добавил он.

В Wildberries заявили, что тестируют выдачу заказов в пяти отделениях «Почты России». Если эксперимент окончится удачно, процесс масштабируют, что поможет оператору увеличить свои доходы, пояснил представитель маркетплейса.

По словам гендиректора «Почты России» Михаила Волкова, компании необходимы инвестиции в 140 миллиардов рублей на модернизацию, так как многие объекты оператора находятся в неудовлетворительном состоянии. При этом деньги нужны не сразу, проводить ремонт и обустройство потребуется в течение 10-15 лет, отметил он.